В Тюменском районе установили первую умную водоразборную колонку

| Фото: Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

Первая умная водоразборная колонка установлена в д. Падерина Тюменского района. Она оборудована чипом для доступа и электроподогревом. Такое устройство не будет перемерзать в морозы, сообщает "Росводоканал Тюмень".

Абоненты, проживающие в непосредственной близости с новой колонкой, получили пластиковые карты. Баланс карты будет пополняться автоматически, с оплатой жилищно-коммунальных услуг по единой квитанции.

"Очень важное для Сибири преимущество "умной" колонки в том, что она не замерзает. Чтобы получить воду, не нужно физических усилий, достаточно приложить карту", - рассказал директор по производству компании Дмитрий Бычков.

По нормативу жители частного сектора, пользующиеся водоразборными колонками, платят 20 рублей в месяц за человека, это стоимость 600 литров воды. С мая по август начисляется дополнительная плата за полив – 32 рубля за сотку земли.

"Умная" колонка посчитает, сколько абонент взял воды, поэтому плата может снизиться, особенно в летние месяцы", - пояснила коммерческий директор "Росводоканал Тюмень" Екатерина Шаркова.

| Фото: Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

Как отмечают в компании, установка водоразборной колонки – это временная мера. Чтобы обеспечить жителей района централизованным водоснабжением, строятся магистральные, в населенных пунктах прокладываются внутриквартальные сети.