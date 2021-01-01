  • 29 января 202129.01.2021пятница
  • USD76,1854
    EUR92,1310
  • В Тюмени -13..-15 С 3 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменском районе установили первую умную водоразборную колонку

Общество, 18:49 29 января 2021

Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

Первая умная водоразборная колонка установлена в д. Падерина Тюменского района. Она оборудована чипом для доступа и электроподогревом. Такое устройство не будет перемерзать в морозы, сообщает "Росводоканал Тюмень".

Абоненты, проживающие в непосредственной близости с новой колонкой, получили пластиковые карты. Баланс карты будет пополняться автоматически, с оплатой жилищно-коммунальных услуг по единой квитанции.

"Очень важное для Сибири преимущество "умной" колонки в том, что она не замерзает. Чтобы получить воду, не нужно физических усилий, достаточно приложить карту", - рассказал директор по производству компании Дмитрий Бычков.

По нормативу жители частного сектора, пользующиеся водоразборными колонками, платят 20 рублей в месяц за человека, это стоимость 600 литров воды. С мая по август начисляется дополнительная плата за полив – 32 рубля за сотку земли.

"Умная" колонка посчитает, сколько абонент взял воды, поэтому плата может снизиться, особенно в летние месяцы", - пояснила коммерческий директор "Росводоканал Тюмень" Екатерина Шаркова.

Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

Как отмечают в компании, установка водоразборной колонки – это временная мера. Чтобы обеспечить жителей района централизованным водоснабжением, строятся магистральные, в населенных пунктах прокладываются внутриквартальные сети.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Росводоканал

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:28 29.01.2021В Тюменской области открыли десятый виртуальный концертный зал
20:17 29.01.2021Для туристов создали иллюстрированный гид по Тобольску
20:06 29.01.2021В Тюменской области пассажиры могут заказать обед в поезд
19:00 29.01.2021Тюменская прокуратура напомнила об ответственности за участие в массовых беспорядках