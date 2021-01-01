Сопредседатель "Бессмертного полка" Иванов: "Вместе с Василием Лановым ушла целая эпоха"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Уход из жизни народного артиста СССР Василия Ланового – действительно тяжелая утрата. Вместе с ним ушла целая эпоха, ушло знамя "Бессмертного полка".

Об этом в интервью корреспонденту ИА "Тюменская линия" сказал сопредседатель Центрального штаба движения "Бессмертный полк России" Геннадий Иванов.

"Я благодарен судьбе, что последние шесть лет я был хорошо знаком с ним, мы нередко встречались. В 2015 году в Вязьме, где состоялся учредительный съезд движения "Бессмертный полк России", Василий Лановой, я и Николай Земцов были избраны сопредседателями движения "Бессмертный полк России". И с тех пор мы часто виделись, участвовали в заседаниях центрального штаба, съездах, концертах. Василий Лановой был человеком с искрометным юмором. Он часто читал стихи своего любимого поэта Александра Пушкина, а мы могли часами слушать его", - рассказал Геннадий Иванов.

Он отметил вклад Василия Ланового в развитие движения "Бессмертный полк России". Во многом благодаря ему движение получило широкое распространение в стране и мире. Люди, глядя на Василия Семеновича, вставали в колонны "Бессмертного полка".

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Василий Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. Более 60 лет он служил в театре имени Вахтангова. Актер сыграл множество ролей в культовых советских фильмах, в частности "Алые паруса", "Иду на Грозу", "Офицеры", "Анна Каренина", "Война и мир" и многих других.

16 января ему исполнилось 87 лет, но свой день рождения Василий Лановой встретил в больничной палате. Напомним, в начале января актера госпитализировали с коронавирусной инфекцией. С ним же лежала и его жена Ирина Купченко. 28 января самочувствие актера ухудшилось, его перевели в реанимацию.

Любовь Голышева