Лайт-версия вакцины "Спутник V" выйдет в феврале

Фото Е. Самарина. Mos.ru Фото Е. Самарина. Mos.ru

Однокомпонентную вакцину "Спутник Лайт" начнут выпускать в России в феврале 2021 года.

Сообщение об этом появилось в твиттер-аккаунте вакцины "Спутник V", пишет РИА Новости.

По словам руководителя Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, "Спутник V" — это не один препарат, а платформа вакцин. Лайт-версия будет в основном ориентирована на внешние рынки, где есть большие эпидемические очаги. В России чаще будет использоваться "Спутник V".

Напомним, ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в первом квартале 2021 года в медучреждения поступит еще более 17 млн доз вакцины от коронавируса. Это позволит привить около 20 млн россиян.