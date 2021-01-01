Студенты могут вернуться к очным занятиям в феврале

Ишимский пединститут им.П.П. Ершова филиал ТюмГУ во ВКонтакте Ишимский пединститут им.П.П. Ершова филиал ТюмГУ во ВКонтакте

Очное обучение в российских вузах может возобновиться с 8 февраля по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора, сообщает РИА Новости.

Соответствующий приказ подписали в Минобрнауки. Он вступает в силу с 7 февраля, но фактически вузы вернутся к очному режиму с понедельника, 8 февраля.

Руководству вузов приказано подготовить университеты и институты к приему студентов, а также обеспечить профилактику распространения коронавируса. Обязательны маски и социальная дистанция. При входе в здание, столовые и санузлы разместят емкости с антисептиками.

Также на входе будут мерить температуру, людей с признаками инфекционных заболеваний к занятиям не допустят. Во время перерывов аудитории необходимо проветривать.

Подчеркивается, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации учебные заведения должны быть готовы к возвращению ограничений.

Сейчас по предписанию Роспотребнадзора вузам рекомендовано перевести на дистанционку студентов очно-заочной и заочной форм обучения. Также к проведению занятий не допускают педагогов старше 65 лет или страдающих хроническими заболеваниями.