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Количество бюджетных мест на ИТ-специальности в новом учебном году вырастет на четверть

Общество, 08:36 30 января 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более чем на 25% вырастет количество бюджетных мест на ИТ-специальности в российских вузах в 2021-2022 учебном году - всего их будет около 80 тыс.

Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, пишет РИА Новости. Он уточнил, что рост коснется почти всех направлений в сфере информационных технологий практически во всех регионах.

При этом вице-премьер добавил, что для качественной подготовки ИТ-специалистов, в том числе по искусственному интеллекту, необходимо повышать уровень профессиональных компетенций самих преподавателей. Ведущим в этом сегодня выступает университет Иннополис, где в разработке образовательных программ участвуют специалисты ведущих российских ИТ-компаний, знающие специфику отрасли и потребности рынка. Ожидается, что в ближайшие четыре года обучение пройдут около 80 тыс. преподавателей.

"Президентом поставлена задача обеспечить цифровизацию десяти основных отраслей экономики, которую невозможно решить без команды сильных профессионалов в ИТ-сфере. Наша амбициозная цель – ежегодно наращивать бюджетные места в вузах страны, а к 2024 году этот показатель увеличить в 2,5 раза. Будем активно повышать цифровое образование специалистов других отраслей. Это совместная задача, как государства, так и бизнеса", — сказал Дмитрий Чернышенко.

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# бюджетные места , вузы , ИТ-технологии

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