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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Врач предостерегла тюменцев от злоупотребления анальгетиками

Общество, 12:37 30 января 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Самостоятельный прием обезболивающих препаратов может привести к негативным последствиям. Перед приемом лекарственных средств, необходимо проконсультироваться со специалистом либо тщательно изучить инструкцию, рассказала врач-терапевт Евгения Фисенко.

Важное правило – не превышать одноразовую и суточную дозы, при этом нужно помнить, что рекомендации рассчитаны на человека со средним весом около 70 кг. В месяц не желательно выпивать более 10-15 таблеток . Иначе это окажет негативное влияние на другие системы организма, в первую очередь, на желудочно-кишечный тракт.

Если в течение нескольких дней боль не проходит нужно идти к врачу, который установит причину и подберет терапию, пишет АиФ - Западная Сибирь.

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