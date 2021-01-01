В Тобольском микрорайоне построят многофункциональную спортплощадку

с личного аккаунта Максима Афанасьева в Instagram с личного аккаунта Максима Афанасьева в Instagram

Многофункциональная спортивная площадка появится в мкр Сумкино Тобольска. Её установят на территории школы. К такому решению пришли участники встречи с главой города.

О диалоге с жителями микрорайона Максимом Афанасьев написал в Instagram.

По его словам, отрадно, что горожане, несмотря на достаточно большое количество спортивных секций и мест, где можно заняться физкультурой, все равно высказывают потребность в дополнительных активностях.

"Мы сейчас развиваем тенденцию делать пришкольные территории местами притяжения для жителей всего близлежащего района. По такому же принципу будем развивать территорию у клуба. Там в этом году сделаем хорошую круглогодичную горку", - говорит глава города.

Накануне он побывал на хоккейном корте микрорайона и выразил благодарность инструктору по спорту Игорю Царегородцеву за инициативность, преданность делу, поддержку детских стремлений и начинаний. А капитану детской хоккейной команды Сумкино Богдану Охрименко вручил сертификат на получение спортивной формы.

В мкр Сумкино помимо оснащения спортплощадок продолжится обустройство детских игровых зон. Их установят на улицах Береговой и Гагарина.

"Жители выступили еще с одной интересной и очень правильной, на мой взгляд, инициативой – установить в сквере Победы у ДК "Водник" Стену памяти. Сейчас по уже сложившемуся порядку наши специалисты соберут у родственников портреты, определимся с количеством, установим памятный стенд", - сказал Афанасьев.

В ходе встречи с жителями глава города обсудил ряд текущих вопросов: ямочный ремонт, освещение, выгул домашних собак и отлов бездомных животных, переселение из ветхого и аварийного жилья. Как заметил градоначальник, в решении проблемы передачи показаний счетчиков горожанам в определенные дни будет помогать специалист ТРИЦ и сотрудники управляющей компании.

"В 2020 году я проводил встречи с населением микрорайона Менделеево до тех пор, пока ряд острых вопросов не был снят с повестки. Сейчас пришла очередь Сумкино", - подчеркнул глава Тобольска.

Анжела Лебедева