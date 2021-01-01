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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Роскомнадзор требует от Telegram прекратить незаконное распространение данных россиян

Общество, 09:07 31 января 2021

telegram.org

Роскомнадзор направил Telegram требование о необходимости прекратить незаконное распространение персональных данных граждан РФ.

"Публикация персональных данных граждан без их согласия противоречит закону Российской Федерации "О персональных данных" и политике конфиденциальности самой компании Telegram Group Inc", - отмечается в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Ранее СМИ сообщали, что в некоторых каналах в Telegram начали публиковать данные силовиков, проводивших задержания протестующих на несогласованной акции 23 января.

"​Нарушение конфиденциальности персональных данных угрожает безопасности лиц, чьи данные продолжают оставаться в открытом доступе при попустительстве компании", - напомнили в Роскомнадзоре.

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# Telegram , персональные данные , Роскомнадзор

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