Повторная незаконная акция в Тюмени собрала меньше участников

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Около 70 человек принимают участие в незаконной акции в Тюмени.

По данным корреспондентов агентства "Тюменская линия", которые освещают мероприятие, если исключить представителей СМИ, случайных прохожих и полицейских, от площади технопарка по улице Республики двигается малочисленная группа людей.

До начала акции полицейские Тюмени по громкоговорителю предупредили об административной ответственности. Один человек задержан.

Ранее в полиции, прокуратуре предупредили тюменцев об ответственности за участие в несанкционированных акциях. В сообщении пресс-службы УМВД России по Тюменской области говорилось, что "попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться".