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В Тюмени на незаконной акции задержали 43 человека

Общество, 16:42 31 января 2021

фото "Тюменская линия"

43 человека задержала полиция в Тюмени за участие в незаконной акции 31 января, сообщили корреспонденту "Тюменской линии" в пресс-службе УМВД РФ по Тюменской области. Задержанные доставлены в территориальные отделы внутренних дел.

Несанкционированная акция продолжалась чуть более двух часов. По сравнению с 23 января количество участников существенно сократилось, и это несмотря на гораздо более комфортную погоду. Как и в прошлый раз, участники незаконной акции собрались перед тюменским технопарком и прошли по ул. Республики на площадь перед зданием Тюменской областной думы.

С самого начала акции полиция через громкоговорители многократно предупреждала собравшихся об ответственности за участие в несанкционированных акциях. "Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться", - говорилось в предупреждении.

Точечные задержания нарушителей закона начались почти сразу. На площади у облдумы полиция задержала тех, кто держал агитационные плакаты. Затем единичные задержания продолжались до самого завершения несанкционированной акции.

Около 14 часов полицейские обратились к собравшимся с требованием разойтись в течение максимум 20 минут, предупредив, что все, кто останется на площади после истечения этого времени, будут задержаны и привлечены к ответственности. Митингующие выполнили требование стражей порядка. К 14 часам 20 минутам площадь была практически пуста.

Следует отметить, что никаких острых ситуаций в ходе несанкционированной акции не возникало, столкновений между собравшимися и полицией не произошло.

Евгений Бабенко

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# незаконные акции , УМВД России по Тюменской области

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