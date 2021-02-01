В Тюменской области мужчина насильно удерживал школьника

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

32-летнего жителя Исетского района, насильно удерживавшего в своем доме школьника, ждет суд. Житель с. Шорохова заподозрил 15-летноего школьника в краже музыкальной колонки, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

По версии следствия, 21 января 2021 г. на улице обвиняемый встретил знакомого юношу. Накануне у мужчины пропала музыкальная колонка и он решил выяснить обстоятельства ее исчезновения.

Он ударил школьника по лицу и посадил его в свой автомобиль. Селянин привез подростка в свой дом и удерживал его там некоторое время, выясняя обстоятельства пропажи вещи. Через некоторое время разрешил мальчику уйти домой.

Обвиняемый вину признал и раскаялся в содеянном. По факту пропажи колонки материалы дела выделены в отдельное производство, а уголовное дело в отношении мужчины по статье "Незаконное лишение свободы заведомо несовершеннолетнего". направлено для утверждения обвинительного заключения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишения свободы на срок от трех до пяти лет.