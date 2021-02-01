В Тюменской области выбрали талисман для первой модельной библиотеки

| Фото: модельная библиотека Ишима | Фото: модельная библиотека Ишима

Жительница Ишима Ирина Суслонова победила в конкурсе "Библиомаскот". Она создала лучшего персонажа-талисмана первой модельной библиотеки Тюменской области Букляша. Он покорил профессиональное и народное жюри. Об этом рассказала главный специалист культурного учреждения Анна Сигуева.

В визитной карточке персонажа Ирина рассказала, что Букляш – персонаж из будущего, умный, грамотный и заботливый. Он знает много тайн библиотечного будущего и обещает, что с ним будет интересно.

По словам организаторов, всего на конкурс поступило более 150 эскизов из разных уголков России от Сочи до Северобайкальска, но большинство работ отправили жители Тюменской области.

Самыми популярными талисманами в работах участников стали коты всех цветов, после них совы и по убывающей библиотечные феи, знаменитые личности и даже знаки препинания.

Жюри выбрало 10 работ-финалистов, которые выставило на народное голосование в соцетях. Победителя определили путем сложения оценок профессионального и народного жюри.

Самым младшим участником конкурса стал девятилетний ишимец Дмитрий Петров. Его читающий Быкварь стал финалистом конкурса, как и белочки Слава и Леся в эксклюзивных нарядах от самой старшей участницы конкурса 56-летней ишимки Ольги Щербаковой.

| Фото: модельная библиотека Ишима | Фото: модельная библиотека Ишима

Стильный ЛитЛис начинающего восемнадцатилетнего иллюстратора из Нижневартовска Кристины Шумко полюбился молодежной аудитории конкурса и завоевал приз зрительских симпатий.

| Фото: модельная библиотека Ишима | Фото: модельная библиотека Ишима

"Сейчас создаем векторную модель Букляша, которая украсит сувенирную продукцию, рекламные материалы и публикации в соцсетях модельной библиотеки. Совсем скоро у Букляша появятся собственные странички в соцсетях. Там он будет делиться с подписчиками библиотечными новостями, впечатлениями от прочитанных книг, обсуждать культурные события и анонсировать предстоящие мероприятия. Также в разработке модель ростовой куклы Букляша по эскизам победителя", - рассказала Анна Сигуева.

Она добавила, что победителей конкурса "Библиомаскот" наградят в феврале 2021 года.

Инна Кондрашкина