155 аварий произошло на дорогах Тюменской области в январе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

155 аварий произошло на дорогах Тюменской области в январе 2021 года. Погибли 11 человек, еще 208 человек получили травмы, сообщает региональная Госавтоинспекция.

"12 аварий совершили водители в состоянии опьянения, восемь – водители, не имеющие права управления. Причиной 43 ДТП стало несоблюдение правил проезда перекрестков, 42 ДТП произошло из-за превышения скоростного режима", – рассказали в ГИБДД.

13 пешеходов сбили на пешеходных переходах, в семи случаях пешеходы стали участниками ДТП, сами нарушив Правила дорожного движения. Участниками аварий стали 16 детей в возрасте до 16 лет, шесть из пострадавших детей – пешеходы, 10 – пассажиры.

В январе в Тюменской области сотрудники ГИБДД отстранили от управления транспортом более 500 нетрезвых автомобилистов.

Как отметили в ведомстве, в январе 2020 года жертв дорожных аварий было значительно больше. Тогда в ДТП погиб 21 человек, 422 получили травмы.