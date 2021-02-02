Тюменцы могут присоединиться к флешмобу "Ромашка Победы"

| Фото: Музей Победы | Фото: Музей Победы

Патриотический флешмоб "Ромашка Победы. Семейная история войны", приуроченный к годовщине Сталинградской битвы, запускает московский Музей Победы.

Присоединиться к ней могут все желающие. Для этого надо прочесть одно из 78 фронтовых писем защитников Сталинграда, опубликованных на сайте музея. Короткое видео нужно выложить с хештегами #МузейПобеды #РомашкаПобеды2021 #СталинградскаяБитва в соцсетях Инстаграм и ВКонтакте.

Первыми пронзительные и трогательные строки писем прочтут актеры и режиссеры театра и кино, члены Общественного совета Музея Победы Владимир Машков и Борис Галкин. Акция продлится до 23 февраля.

Кроме того, для интернет-пользователей 2 февраля на сайте музея разместят видеосюжет о Сталинградской битве, виртуальные экскурсии и мастер-класс.

Зрители узнают об истории одного из величайших сражений, побывают в диораме Музея Победы, увидят эпизоды битвы на Волжском рубеже через призму работы художника-баталиста, услышат рассказ о малоизвестных фактах, запечатленных на полотнах. Самых маленьких онлайн-гостей пригласят на интерактивную экскурсию "Восстанови Сталинград", а ребят постарше – на мастер-класс по сборке легендарного танка Т-34.