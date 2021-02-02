  • 2 февраля 20212.02.2021вторник
  • В Тюмени -4..-6 С 5 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцы могут присоединиться к флешмобу "Ромашка Победы"

Общество, 13:45 02 февраля 2021

Музей Победы | Фото: Музей Победы

Патриотический флешмоб "Ромашка Победы. Семейная история войны", приуроченный к годовщине Сталинградской битвы, запускает московский Музей Победы.

Присоединиться к ней могут все желающие. Для этого надо прочесть одно из 78 фронтовых писем защитников Сталинграда, опубликованных на сайте музея. Короткое видео нужно выложить с хештегами #МузейПобеды #РомашкаПобеды2021 #СталинградскаяБитва в соцсетях Инстаграм и ВКонтакте.

Первыми пронзительные и трогательные строки писем прочтут актеры и режиссеры театра и кино, члены Общественного совета Музея Победы Владимир Машков и Борис Галкин. Акция продлится до 23 февраля.

Кроме того, для интернет-пользователей 2 февраля на сайте музея разместят видеосюжет о Сталинградской битве, виртуальные экскурсии и мастер-класс.

Зрители узнают об истории одного из величайших сражений, побывают в диораме Музея Победы, увидят эпизоды битвы на Волжском рубеже через призму работы художника-баталиста, услышат рассказ о малоизвестных фактах, запечатленных на полотнах. Самых маленьких онлайн-гостей пригласят на интерактивную экскурсию "Восстанови Сталинград", а ребят постарше – на мастер-класс по сборке легендарного танка Т-34.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# история , музей Победы , Сталинградская битва , флешмоб

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:24 02.02.2021В Тюменской области открыли центр по лечению хронической сердечной недостаточности
15:13 02.02.2021В Тюменской области белки вместо сурков предсказывают погоду
14:40 02.02.2021Базарная площадь в Тобольске стала центральным местом отдыха для горожан и туристов
14:29 02.02.2021Ялуторовские хирурги впервые прооперировали паховую грыжу эндоскопически