Скидку на билеты к 23 февраля объявил Тюменский театр кукол

| Фото: Тюменский театр кукол ВКонтакте | Фото: Тюменский театр кукол ВКонтакте

Скидку 99% на билеты для всех мальчиков до 12 лет установил Тюменский театр кукол на спектакли в большом зале 23 февраля. Зрители увидят постановку по рассказам М. Есеновского "Храбрый Юрка" (6+), начало в 12 и 14 часов, сообщает учреждение.

Чтобы стать участником акции "День будущего защитника Отечества", необходимо предоставить копию свидетельства о рождении ребенка в кассу театра кукол и заполнить согласие на обработку персональных данных. Билеты рекомендуется приобретать заранее в кассах ТКТО и на сайте.