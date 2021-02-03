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О принципах развития туризма тюменцам расскажет Любовь Матиевская

Общество, 08:42 03 февраля 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Круглый стол "Роль устойчивого туризма в развитии дестинаций" пройдет в пространстве "Точка кипения – Тюмень" (ул. Мельникайте, 142, второй этаж) 3 февраля в 15 часов, сообщают организаторы.

Встреча рассчитана на широкую аудиторию. На круглом столе обсудят принципы, которые помогут обеспечить устойчивость туризма в регионе, основы управления территорией в сфере туризма и гостеприимства.

Ко встрече можно присоединиться и онлайн.

Модератором выступит эксперт по внутреннему и въездному туризму, президент Тюменского областного союза туриндустрии, владелица и руководитель туроператорской компании "МП "Рыжий Слон" Любовь Матиевская.

Спикеры: начальник управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Федерального агентства по туризму Елена Лысенкова, руководитель Комитета по развитию устойчивого туризма Российского союза туриндустрии, эксперт всероссийского конкурса "Мастера гостеприимства" Вита Саар, руководитель агентства туризма и продвижения Тюменской области Мария Трофимова и другие.

Необходимо зарегистрироваться по ссылке.

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# круглый стол , туризм

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