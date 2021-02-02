Для тюменцев и гостей города проведут авторскую экскурсию

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Авторская экскурсия "Окраина в центре Тюмени" состоится в областном центре 3 февраля, начало в 12 часов, сообщают организаторы.

В программе: прогулка по окраине с увлекательными историями о жизни города начала 1960-х годов и эксклюзивными фотографиями тех лет.

Экскурсоводом выступит руководитель клуба путешественников, краевед Павел Ситников.

Стоимость – свободная. Сбор у елки возле технопарка (угол улиц Мельникайте и Республики). Записаться можно по телефону: 8-9044-97-91-78.