  • 2 февраля 20212.02.2021вторник
  • В Тюмени -4..-6 С 5 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тобольске создали реестр заброшенных домов

Общество, 17:25 02 февраля 2021

с личного аккаунта Максима Афанасьева с Instagram

Реестр заброшенных, разрушенных, сгоревших домов создали в Тобольске. Таким образом решено реализовать проект по приведению в порядок городской среды.

О необходимости данной работы глава Тобольска Максим Афанасьев написал в Instagram.

"Систематизировали информацию: составили реестр, создали фотобазу, собрали сведения о собственниках заброшенных домов и участков. Чем опасны такие строения? Они притягивают детей для игр, что может быть крайне опасно. В них могут обитать асоциальные элементы, что тоже несет определенные риски. При этом за все несчастные случаи ответственность, вплоть до уголовной, несет собственник", - сказал он.

с личного аккаунта Максима Афанасьева с Instagram

Задача местной власти - не допустить трагедий, улучшить облик города, еще раз напомнить владельцам недвижимости о существовании правил благоустройства и необходимости их соблюдения.

Анжела Лебедева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# благоустройство , городская среда , заброшенные дома , Тобольск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:36 02.02.2021Тюменцы могут подарить книги детям из малообеспеченных и многодетных семей
17:25 02.02.2021В Тобольске создали реестр заброшенных домов
17:14 02.02.2021Для тюменцев и гостей города проведут авторскую экскурсию
17:03 02.02.2021350 мусорных контейнеров установили в Абатском и Бердюжском районах