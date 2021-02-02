В Тобольске создали реестр заброшенных домов

с личного аккаунта Максима Афанасьева с Instagram с личного аккаунта Максима Афанасьева с Instagram

Реестр заброшенных, разрушенных, сгоревших домов создали в Тобольске. Таким образом решено реализовать проект по приведению в порядок городской среды.

О необходимости данной работы глава Тобольска Максим Афанасьев написал в Instagram.

"Систематизировали информацию: составили реестр, создали фотобазу, собрали сведения о собственниках заброшенных домов и участков. Чем опасны такие строения? Они притягивают детей для игр, что может быть крайне опасно. В них могут обитать асоциальные элементы, что тоже несет определенные риски. При этом за все несчастные случаи ответственность, вплоть до уголовной, несет собственник", - сказал он.

с личного аккаунта Максима Афанасьева с Instagram с личного аккаунта Максима Афанасьева с Instagram

Задача местной власти - не допустить трагедий, улучшить облик города, еще раз напомнить владельцам недвижимости о существовании правил благоустройства и необходимости их соблюдения.

Анжела Лебедева