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О необычных изобретениях и открытиях расскажет выставка в Тюмени

Общество, 09:38 05 февраля 2021

Тюменская областная научная библиотека им. Д.И.Менделеева ВК | Фото: Тюменская областная научная библиотека им. Д.И.Менделеева ВК

Выставка "Мир интересных открытий" откроется в Тюмени в областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева 8 февраля. Мероприятие будет посвящено Году науки и технологий, сообщает пресс-служба учреждения.

Выставка включает в себя книжно-иллюстративную экспозицию "Мир интересных открытий", фотовыставку "Творцы российской науки", электронную выставку "От мечты к открытиям", мини-выставку "Короткие истории обычных вещей".

На книжно-иллюстративной экспозиции "Мир интересных открытий" представлены предметный ряд и литература из фондов Тюменской областной научной библиотеки. Они посвящены изобретениям в области культуры и искусства, образования и науки, книге и книгоиздательству, носителям информации и коммуникациям, компьютерным технологиям. Посетителям выставки интересно будет узнать о "прародителях" современного компаса, тюбика для краски, компьютерной мыши, планшета и других привычных вещей.

Фотовыставка "Творцы российской науки" посвящена известным историческим персоналиям, советским и российским ученых и их открытиям в разных областях науки. Электронная выставка "От мечты к открытиям" расскажет о деятельности, научных открытиях и изобретениях наших земляков, начиная с XVII столетия и до наших дней. На мини-выставке "Короткие истории обычных вещей" представлены необходимые в быту и хозяйстве вещи и истории их изобретения.

В презентации выставки примут участие представители учреждений культуры, образования, специалисты библиотек, школьники и студенты. Начало в 15 часов. Возрастное ограничение 12+

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# выставка , Тюменская областная научная библиотека

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