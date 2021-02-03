Житель Югры нанес девять ударов ножом бывшему возлюбленному сожительницы

| Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре | Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

34-летний житель пос. Междуреченский ХМАО-Югры подозревается в убийстве бывшего возлюбленного сожительницы и нападении на его приятеля. Возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, вечером 28 января мужчина после застолья с сожительницей решил отомстить ее бывшему мужчине за то, что тот не прекращает оказывать ей знаки внимания. Он отправился к дому 36-летнего местного жителя, где не менее девяти раз ударил его ножом. Удары пришлись по спине, шее, животу. Пострадавший скончался. Также не менее двух раз злоумышленник ударил ножом в живот 45-летнего товарища своего оппонента. Этот мужчина остался жив. Соседи вызвали полицию и скорую.

Спустя несколько часов злоумышленника задержали и заключили под стражу. Обстоятельства преступления выясняются.