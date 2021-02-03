В Тюмени разрабатывают VR-тренажер для биатлонистов

| Фото: Детский технопарк "Кванториум" ВК | Фото: Детский технопарк "Кванториум" ВК

Тренажер "Biatlon VR" для лыжников и биатлонистов спортивной школы олимпийского резерва Луизы Носковой разрабатывает детский технопарк "Кванториум" в Тюмени. Над проектом работает команда учащихся VR-квантума "Virtual Squad", сообщает пресс-служба учреждения.

VR-тренажер представляет собой программно-аппаратный комплекс для тренировки и реабилитации спортсменов-лыжников и биатлонистов. Он позволяет отрабатывать навыки стрельбы и знакомиться с лыжной трассой "Жемчужины Сибири".

Чтобы приблизить созданный виртуальный мир к реальным действиям спортсмена разработчики планируют сделать цифровую копию винтовки биатлониста, напечатать модель на 3D-принтере с сохранением реального веса оружия и продолжить оцифровку лыжной трассы.

Руководитель "Кванториума" Дмитрий Тарасов выразил надежду, что виртуальный тренажер, разработанный детьми, успешно пройдет апробацию и будет внедрен в практику тренировочного процесса, как одно из высокотехнологичных средств для подготовки спортивного резерва по лыжным гонкам и биатлону.

Добавим, над проектом работают воспитанники "Кванториума" Георгий Голдобин, Николай Портной, Дмитрий Башкиров, Алена Кузьмина, Антон Горбач. В 2020 году проект тренажера "Biatlon VR" стал лучшим на Всероссийском конкурсе "ЮниКвант".