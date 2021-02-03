Житель Ямала зарезал приехавшую на свидание женщину и спрятал тело в ковер

| Фото: управление Следственного комитета России по ЯНАО во ВКонтакте | Фото: управление Следственного комитета России по ЯНАО во ВКонтакте

Житель Пуровского района признан виновным в убийстве 60-летней жительницы Томской области, приехавшей на свидание на месторождение к его знакомому. Он осужден на 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, сообщает управление Следственного комитета России по Ямалу.

Собранные ведомством доказательства признаны достаточными для вынесения приговора 61-летнему мужчине. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия и суда, в июле 2020 года на территории Тарасовского месторождения в Пуровском районе без вести пропала 60-летняя жительница Томской области, приехавшая в Ямало-Ненецкий автономный округ для знакомства с мужчиной.

При проведении следственно-оперативных мероприятий установлено, что женщина в ночь с 16 на 17 июля распивала спиртные напитки в компании своего нового знакомого. Вместе с ними находился 61-летний мужчина. В какой-то момент между ним и потерпевшей возник конфликт, во время которого он нанес ей не менее 9 ударов ножом в жизненно-важные части тела. Для сокрытия следов преступления мужчина закатал труп потерпевшей в ковер, и укрыл его под бытовым мусором в яме, расположенной в нескольких метрах от дома.