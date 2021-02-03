Новосибирского наркокурьера будут судить в Тюмени

| Фото: УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

До 15 лет лишения свободы грозит жителю Новосибирска, задержанному в Тюмени при перевозке наркотиков, сообщает региональное УМВД.

В начале ноября 2020 г. сотрудники полка ДПС остановили автомобиль, в котором молодой человек вез около двух килограммов марихуаны и гашиша.

Следствие установило, что обвиняемый взялся доставить наркотики из Санкт-Петербурга в Новосибирск за 300 тыс. рублей. Одну часть "товара" он спрятал под передним пассажирским сидением, вторую в багажнике.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направленно в суд для рассмотрения по существу.