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Новосибирского наркокурьера будут судить в Тюмени

Происшествия, 15:51 03 февраля 2021

УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

До 15 лет лишения свободы грозит жителю Новосибирска, задержанному в Тюмени при перевозке наркотиков, сообщает региональное УМВД.

В начале ноября 2020 г. сотрудники полка ДПС остановили автомобиль, в котором молодой человек вез около двух килограммов марихуаны и гашиша.

Следствие установило, что обвиняемый взялся доставить наркотики из Санкт-Петербурга в Новосибирск за 300 тыс. рублей. Одну часть "товара" он спрятал под передним пассажирским сидением, вторую в багажнике.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направленно в суд для рассмотрения по существу.

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# наркотики , уголовное дело

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