ГК "Дамате" в Тюменской области в 2020 году увеличила производство молока

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Молочный комплекс "Дамате", расположенный в Голышмановском городском округе Тюменской области, в 2020 году произвел более 53 тыс. тонн молока высшего сорта. Валовый надой на одном из самых современных комплексов России превысил показатели 2019 года на 15%.

По информации пресс-службы "Дамате", положительная динамика роста обусловлена вводом в эксплуатацию летом 2020 года третьей очереди комплекса, предусматривающую увеличение дойного стада до 6 тысяч коров и 11,5 тыс. скотомест, благодаря чему плановая мощность фермы выросла до 55 тыс. тонн молока в год или 150 тонн в сутки.

Позитивное влияние оказала и планомерная работа по внедрению инновационных технологий в процессы производства молока. Среди наиболее значимых решений – внедрение искусственного интеллекта в процесс отела и запуск дистанционного мониторинга стада.

"Благополучие животных - это фундамент, на котором строится биологический бизнес, гарантия высоких производственных результатов и финансовых показателей "Дамате". Наш проект в Тюменской области - пример именно такого подхода к производству молока-сырья, - сказал генеральный директор "Дамате" Рашид Хайров, - Инновационные решения и технологии, применяемые на комплексе, позволяют нам год за годом демонстрировать положительную динамику роста".

Напомним, что "Дамате" открыла крупнейший в Сибири молочный комплекс в Голышмановском округе в 2017 году, в 2020 году было завершено строительство третьей очереди.