Лучших застройщиков 2020 года назвали в Тюменской области

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

Лидером среди застройщиков Тюменской области в 2020 году стала Тюменская домостроительная компания, сообщает областное Главное управление строительства.

Компания ввела в строй 161 тыс. 850 кв. м жилья. На втором месте – ГК ЭНКО с 96 тыс. 748 кв. м жилья, на третьем - ГК Страна Девелопмент, которая ввела 89 тыс. 899 кв. м жилья.

В настоящее время жилищное строительство в регионе ведут 79 застройщиков. В стадии строительства находится 247 многоквартирных домов общей площадью жилья 2,381 млн кв. м.

В 2020 году в Тюменской области построили 1 млн 581 тыс. кв. м жилья. Это превышает целевой показатель национального проекта "Жилье и городская среда".