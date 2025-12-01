  • 16 декабря 202516.12.2025вторник
  • USD79,4495
    EUR93,2274
  • В Тюмени -19..-21 С 2 м/с ветер юго-западный

Ремесленников приглашают на "Зимнюю Никольскую ярмарку" в Ишим

Общество, 08:07 16 декабря 2025

пресс-служба департамента потребительского рынка администрации Тюмени | Фото: пресс-служба департамента потребительского рынка администрации Тюмени

"Зимняя Никольская ярмарка" пройдет на территории Никольского рынка в Ишиме 21 декабря. Участие в мероприятии могут принять товаропроизводители и ремесленники, сообщает пресс-служба департамента потребительского рынка администрации Тюмени.

Торжественное открытие предновогодней ярмарки состоится в 10 часов. Места для участников ярмарки предоставляются бесплатно.

Информацию о возможности участия необходимо сообщить в комитет по развитию потребительского рынка и предпринимательства администрации Ишима по телефону: 8(34551) 5-15-73, 5-15-35.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Ишим , ремесленники , товаропроизводители , ярмарка

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:35 16.12.2025Представить свой взгляд на будущее в федеральном конкурсе эссе предлагают тюменцам
08:07 16.12.2025Ремесленников приглашают на "Зимнюю Никольскую ярмарку" в Ишим
21:33 15.12.2025Тюменские ветераны СВО освоят навыки спортивного метания ножа
21:16 15.12.2025Тюменские студенты участвовали в фестивале РУДН им. Патриса Лумумбы

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора