Ремесленников приглашают на "Зимнюю Никольскую ярмарку" в Ишим
"Зимняя Никольская ярмарка" пройдет на территории Никольского рынка в Ишиме 21 декабря. Участие в мероприятии могут принять товаропроизводители и ремесленники, сообщает пресс-служба департамента потребительского рынка администрации Тюмени.
Торжественное открытие предновогодней ярмарки состоится в 10 часов. Места для участников ярмарки предоставляются бесплатно.
Информацию о возможности участия необходимо сообщить в комитет по развитию потребительского рынка и предпринимательства администрации Ишима по телефону: 8(34551) 5-15-73, 5-15-35.