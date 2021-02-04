Тюменские таможенники задержали партию нелегальной одежды из Киргизии

| Фото: Тюменская таможня | Фото: Тюменская таможня

Партию немаркированной одежды задержали сотрудники Тюменской таможни, сообщает пресс-служба ведомства.

Груз следовал из Кыргызской Республики через российско-казахстанскую границу в Екатеринбург. В результате досмотра грузового отсека транспортного средства таможенники обнаружили 2 тыс. 988 блузок и курток без обязательной маркировки общим весом 479 кг.

"С 1 января 2021 года ввоз в Россию и оборот на ее территории немаркированных товаров легкой промышленности запрещен. С момента вступления в силу новых правил, это первое нарушение, выявленное в регионе деятельности Тюменской таможни", - рассказал начальник службы таможенного контроля Александр Решетников.

Весь товар изъят сотрудниками Роспотребнадзора. Нарушителю грозит штраф до 300 тыс. рублей.