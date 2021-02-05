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Жильцы дома на улице Вахитова в Тюмени добиваются переноса сроков капремонта

Общество, 19:21 04 февраля 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени жильцы дома №15а по ул. Муллы-нур Вахитова добиваются переноса сроков капитального ремонта подвала. Работы запланированы только на 2036-2041 годы, однако уже сейчас подвальное помещение, сети водоснабжения и водоотведения находятся в плачевном состоянии.

Возможность переноса сроков капремонта собственники квартир, представители Общероссийского народного фронта в Тюменской области, администрации Тюмени и управляющей компании "ЖКХ Стандарт" обсудили на встрече 4 февраля.

Отметим, пятиэтажный дом был введен в эксплуатацию в 1986 году. С тех пор капитальный ремонт там не проводили. Уже сейчас создается угроза для здоровья жильцов – в подвале сырость, скапливаются нечистоты, по дому идут трещины, обваливаются углы. На 2021-2023 годы запланирован ремонт сетей электроснабжения, однако проводить его бессмысленно до тех пор, пока не приведут в порядок подвал, уверены жильцы. Они настаивают на изменении очередности работ и проведении в ближайшие годы ремонта подвала и сетей.

Председатель комитета жилищного контроля и эксплуатации жилищного фонда департамента городского хозяйства Виталий Данилов заверил, что сдвинуть сроки ремонта подвала возможно. Для этого создадут специальную комиссию, которая обследует дом, обозначит существующие проблемы и направит соответствующее обращение в Фонд капитального ремонта.

"В течение месяца мы произведем дополнительный осмотр дома с участием сотрудников департамента по безопасности жизнедеятельности и специалистов технического контроля. Затем рассмотрим вопрос о возможных вариантах переноса сроков капитального ремонта по тем конструктивам, которые сейчас находятся в плачевном состоянии, и направим в Фонд капитального ремонта", - пояснил он.

В ходе встречи жители дома не только рассказали, но и показали, где и какие проблемы существуют. По словам собственницы одной из квартир, старшей по дому Гули Челибековой, в доме постоянно стоить сырость, на стенах плесень, из подвала идет пар и неприятный запах.

"Живу здесь с 1989 года. Основная проблема – подвал, там сгнили все трубы, они привязаны веревочками, вода бежит по стене. У жильцов квартир на первом этаже стена не высыхает, они обои не могут поклеить. Кроме того, мы видим провалы, в стене пошли трещины. Света в подъездах нет, люди ходят с фонариками. Нам предлагают сделать ремонт за свой счет, но здесь живут в основном многодетные семьи и пожилые люди, нам эти миллионы не собрать", - рассказала она.

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Согласен с ней и руководитель УК "ЖКХ Стандарт", обслуживающей дом, Александр Долин. Он отметил, что в доме регулярно проводят не столько текущий ремонт, сколько аварийные работы.

"Мы пришли на обслуживание дома в 2018 году и с этого времени производим только аварийные работы. Рвутся системы отопления, затапливает подвал - мы восстанавливаем. Канализация забивается - чистим. Всю статью текущего ремонта даже с избытком мы тратим на восстановление систем. Капитальный ремонт не проводился в течение 35 лет, сроки будущего капремонта далеко, нам страшно уже", - поделился он.

Глава регионального исполкома ОНФ в Тюменской области Роман Чуйко, обращаясь к жителям дома, подчеркнул, что проблема действительно существенная. Он заверил жильцов дома, что Общероссийский народный фонд Тюменской области будет контролировать вопрос принятия решения по дому.

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Член регионального штаба ОНФ, модератор тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" в Тюменской области Сергей Соловьев добавил, что решать проблему нужно комплексно.

"Когда речь пойдет о капитальном ремонте фундамента, технического этажа, сетей водоснабжения, то все это надо будет решать в совокупности. Со стороны нас, экспертов ОНФ, хочу заверить, что мы прекрасно понимаем, видим и отслеживаем эти проблемы. Они находятся на контроле президента России. Поэтому будем и дальше вопрос мониторить, прилагать все усилия, формировать конструктивный диалог с органами власти, чтобы эффективно решать вопрос", - подчеркнул он.

Представители ОНФ Тюменской области добавили, что через два месяца будет проведена повторная встреча с жильцами и представителями власти, чтобы проконтролировать, какие пути решения проблемы намечены.

Любовь Голышева

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# аварийное жилье , Виталий Данилов , капитальный ремонт , ОНФ , Роман Чуйко

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