Жильцы дома на улице Вахитова в Тюмени добиваются переноса сроков капремонта

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени жильцы дома №15а по ул. Муллы-нур Вахитова добиваются переноса сроков капитального ремонта подвала. Работы запланированы только на 2036-2041 годы, однако уже сейчас подвальное помещение, сети водоснабжения и водоотведения находятся в плачевном состоянии.

Возможность переноса сроков капремонта собственники квартир, представители Общероссийского народного фронта в Тюменской области, администрации Тюмени и управляющей компании "ЖКХ Стандарт" обсудили на встрече 4 февраля.

Отметим, пятиэтажный дом был введен в эксплуатацию в 1986 году. С тех пор капитальный ремонт там не проводили. Уже сейчас создается угроза для здоровья жильцов – в подвале сырость, скапливаются нечистоты, по дому идут трещины, обваливаются углы. На 2021-2023 годы запланирован ремонт сетей электроснабжения, однако проводить его бессмысленно до тех пор, пока не приведут в порядок подвал, уверены жильцы. Они настаивают на изменении очередности работ и проведении в ближайшие годы ремонта подвала и сетей.

Председатель комитета жилищного контроля и эксплуатации жилищного фонда департамента городского хозяйства Виталий Данилов заверил, что сдвинуть сроки ремонта подвала возможно. Для этого создадут специальную комиссию, которая обследует дом, обозначит существующие проблемы и направит соответствующее обращение в Фонд капитального ремонта.

"В течение месяца мы произведем дополнительный осмотр дома с участием сотрудников департамента по безопасности жизнедеятельности и специалистов технического контроля. Затем рассмотрим вопрос о возможных вариантах переноса сроков капитального ремонта по тем конструктивам, которые сейчас находятся в плачевном состоянии, и направим в Фонд капитального ремонта", - пояснил он.

В ходе встречи жители дома не только рассказали, но и показали, где и какие проблемы существуют. По словам собственницы одной из квартир, старшей по дому Гули Челибековой, в доме постоянно стоить сырость, на стенах плесень, из подвала идет пар и неприятный запах.

"Живу здесь с 1989 года. Основная проблема – подвал, там сгнили все трубы, они привязаны веревочками, вода бежит по стене. У жильцов квартир на первом этаже стена не высыхает, они обои не могут поклеить. Кроме того, мы видим провалы, в стене пошли трещины. Света в подъездах нет, люди ходят с фонариками. Нам предлагают сделать ремонт за свой счет, но здесь живут в основном многодетные семьи и пожилые люди, нам эти миллионы не собрать", - рассказала она.

Согласен с ней и руководитель УК "ЖКХ Стандарт", обслуживающей дом, Александр Долин. Он отметил, что в доме регулярно проводят не столько текущий ремонт, сколько аварийные работы.

"Мы пришли на обслуживание дома в 2018 году и с этого времени производим только аварийные работы. Рвутся системы отопления, затапливает подвал - мы восстанавливаем. Канализация забивается - чистим. Всю статью текущего ремонта даже с избытком мы тратим на восстановление систем. Капитальный ремонт не проводился в течение 35 лет, сроки будущего капремонта далеко, нам страшно уже", - поделился он.

Глава регионального исполкома ОНФ в Тюменской области Роман Чуйко, обращаясь к жителям дома, подчеркнул, что проблема действительно существенная. Он заверил жильцов дома, что Общероссийский народный фонд Тюменской области будет контролировать вопрос принятия решения по дому.

Член регионального штаба ОНФ, модератор тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" в Тюменской области Сергей Соловьев добавил, что решать проблему нужно комплексно.

"Когда речь пойдет о капитальном ремонте фундамента, технического этажа, сетей водоснабжения, то все это надо будет решать в совокупности. Со стороны нас, экспертов ОНФ, хочу заверить, что мы прекрасно понимаем, видим и отслеживаем эти проблемы. Они находятся на контроле президента России. Поэтому будем и дальше вопрос мониторить, прилагать все усилия, формировать конструктивный диалог с органами власти, чтобы эффективно решать вопрос", - подчеркнул он.

Представители ОНФ Тюменской области добавили, что через два месяца будет проведена повторная встреча с жильцами и представителями власти, чтобы проконтролировать, какие пути решения проблемы намечены.

Любовь Голышева