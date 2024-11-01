Как реагенты влияют на обувь, рассказала эксперт

| Фото: Александр Лабыкин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Александр Лабыкин, ИА "Тюменская линия"

Зимой на обувь воздействуют, в первую очередь, низкая температура воздуха, влага и соли, которые есть и в чистом снеге. Реагенты же влияют на кожу обуви по-разному, разъясняет исполнительный директор Национальной ассоциации зимнего содержания объектов инфраструктуры и транспорта Юлия Антонова.

Некоторые виды солей, например, формиаты, после испарения влаги проступают белесыми разводами, их можно убрать тряпкой. Другие соли — хлористые кальций, магний, натрий — образуют острые кристаллы и разрывают коллагеновые волокна. Это приводит к деформации кожи.

Галит — агрессивный материл. Когда он проникает вглубь кожи, то усиливает разрушение структуры волокон и способствует образованию разрывов и трещин ее верхних слоев

Эксперт отмечает, что у современных противогололедных материалов в составе специальные биофильные добавки, которые снижают негативный эффект в том числе обувь. Поэтому утверждение, что современные реагенты "проедают" обувь — миф.