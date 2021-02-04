В Тобольске стрелковый тир пользуется популярностью у горожан

с личного аккаунта Максима Афанасьева в Instagram с личного аккаунта Максима Афанасьева в Instagram

Стрелковый тир в 7 мкр Тобольска открылся после ремонта. 170 человек систематически занимается в группах, 643 посещают тир в свободной форме.

Работу спортивного объекта проинспектировал глава города Максим Афанасьев. Об этом он написал в Instagram.

"С депутатом по этому округу Михаилом Никитиным поиграли немного в настольный теннис, с коллегами постреляли, лично проверив все оборудование. Потом за кружкой чая пообщались со спортсменами и неизменным инструктором, работающим в этом тире уже 35 лет, – Анатолием Михайловичем Спиридоновым. Это место существует только благодаря ему. Если нет желания работать с людьми, заряжать их спортом, вкладывать душу в каждого воспитанника, то ни какие ремонты и даже самое современное оборудование не поможет. Именно от таких людей вдвойне приятно слышать слова благодарности", - рассказал глава Тобольска.

В стрелковом тире работают пять специалистов по восьми видам спорта. Здесь проводятся десятки состязаний, есть дни ГТО.

Напомним, в августе 2020 г. подрядная бригада приступила к ремонту объекта. Рабочие отремонтировали кровлю, заменили электрику, уложили качественное мягкое покрытие, обшили стены. В тире смонтировали новый огневой рубеж, пулеулавливатель. Созданы условия для горожан с ОВЗ.

Анжела Лебедева