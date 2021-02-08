Юные упоровцы отправят подарки солдатам-срочникам

| Фото: "Упорово оnline" ВКонтакте | Фото: "Упорово оnline" ВКонтакте

Коробки со сладостями и вещами первой необходимости получат 12 солдат из Упоровского района, которые проходят службу в армии. Подарки к 23 февраля для них собирают в образовательных учреждениях Упоровского района в рамках акции "Тепло родного дома", сообщает информационно-издательский центр "Знамя правды".

Школьники и ребята из детских садов укладывают в каждую посылку подарок, открытку и письмо с рассказом о себе и школе. Получат срочники и конфеты, в этом году их положили больше обычного: по словам педагога, куратора акции Светланы Мальцевой, солдаты в армии скучают по сладкому. Она отметила, что упоровские дети подключились к мероприятию с большим энтузиазмом.

| Фото: "Упорово оnline" ВКонтакте | Фото: "Упорово оnline" ВКонтакте

"Я думаю, что любому солдату будет приятно получить посылку от земляков, прочитать теплые слова, почувствовать нашу заботу и поддержку", - считает школьница Вероника Мезенцева.

Коробки отправят на Дальний Восток, в Кемеровскую область, Хабаровский край и Забайкалье, где служат упоровцы. Все подарки передадут заранее, чтобы сюрприз успели доставить ко Дню защитника Отечества.