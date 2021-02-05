  • 5 февраля 20215.02.2021пятница
  • В Тюмени -1..1 С 4 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Три автобуса на экологичном газомоторном топливе пополнили парк "ЗапСибНефтехима"

Общество, 16:02 05 февраля 2021

ЗапСибНефтехим во Вконтакте | Фото: ЗапСибНефтехим во Вконтакте

Транспортный парк "ЗапСибНефтехима" пополнился тремя новыми автобусами, которые работают на экологичном газомоторном топливе. Автобусы курсируют по маршруту город – промплощадка, сообщает пресс-служба предприятия.

До конца февраля поступят еще 10 автобусов, их общее число составит 18. Для доставки сотрудников предприятия будет задействован преимущественно зеленый транспорт.

Первые экоавтобусы начали работать на "ЗапСибНефтехиме" в августе 2020 года. За это время они хорошо зарекомендовали себя, как более экономичный транспорт, который не подвел в январские морозы.

"Первое впечатление, когда сел за руль – на заводе соединили все лучшее, чтобы машина была безопасной и комфортабельной. В салоне всегда тепло, даже в самые сильные морозы, хорошая тормозная система, топлива хватает на 400 км в зимний период. Я доставляю сотрудников до ТСБ "Северная" и заметил, что с первых дней работы люди стремятся сесть именно в этот автобус", - рассказал водитель Александр Кузнецов.

Главное преимущество автобусов на газомоторном топливе - экологичность. По данным Росприроднадзора, около половины выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в России приходится на долю автотранспорта. Перевод транспорта на природный газ позволяет сократить выбросы в атмосферу сажи, высокотоксичных ароматических углеводородов, окиси углерода, непредельных углеводородов и окислов азота.

﻿

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# автобусы , ЗапСибНефтехим , экология

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:02 05.02.2021Три автобуса на экологичном газомоторном топливе пополнили парк "ЗапСибНефтехима"
15:55 05.02.2021В Тюменской области сокращают путь от диагноза до начала лечения при онкологии
15:50 05.02.2021Стартовал отбор участников и команд в Центр компетенций Западно-Сибирского НОЦ
15:41 05.02.2021Эксперты по отбору советников директоров школ начали работать в Тюменской области