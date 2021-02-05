Три автобуса на экологичном газомоторном топливе пополнили парк "ЗапСибНефтехима"

| Фото: ЗапСибНефтехим во Вконтакте | Фото: ЗапСибНефтехим во Вконтакте

Транспортный парк "ЗапСибНефтехима" пополнился тремя новыми автобусами, которые работают на экологичном газомоторном топливе. Автобусы курсируют по маршруту город – промплощадка, сообщает пресс-служба предприятия.

До конца февраля поступят еще 10 автобусов, их общее число составит 18. Для доставки сотрудников предприятия будет задействован преимущественно зеленый транспорт.

Первые экоавтобусы начали работать на "ЗапСибНефтехиме" в августе 2020 года. За это время они хорошо зарекомендовали себя, как более экономичный транспорт, который не подвел в январские морозы.

"Первое впечатление, когда сел за руль – на заводе соединили все лучшее, чтобы машина была безопасной и комфортабельной. В салоне всегда тепло, даже в самые сильные морозы, хорошая тормозная система, топлива хватает на 400 км в зимний период. Я доставляю сотрудников до ТСБ "Северная" и заметил, что с первых дней работы люди стремятся сесть именно в этот автобус", - рассказал водитель Александр Кузнецов.

Главное преимущество автобусов на газомоторном топливе - экологичность. По данным Росприроднадзора, около половины выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в России приходится на долю автотранспорта. Перевод транспорта на природный газ позволяет сократить выбросы в атмосферу сажи, высокотоксичных ароматических углеводородов, окиси углерода, непредельных углеводородов и окислов азота.