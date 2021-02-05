Самых метких стрелков определят в Тюмени

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Первенство города по пулевой стрельбе пройдет в Тюмени 6 февраля. Соревнования состоятся в стрелково-спортивном клубе ДОСААФ по адресу ул. Ямская, 116/3, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Воспитанники областной спортивной школы олимпийского резерва, клуба ДОСААФ, тюменского президентского кадетского училища, центров "Аванпост" и "Алый парус" - всего более 30 спортсменов продемонстрируют свое мастерство в стрельбе из положения стоя из пневматической винтовки и пневматического пистолета.

В первенстве примут участие спортсмены в возрасте до 20 лет. Это позволит юным спортсменам отточить свое мастерство и повысить разряды. Все стрелки пройдут инструктаж по технике безопасности при обращении с оружием.