  • 6 февраля 20216.02.2021суббота
  • В Тюмени 1..3 С 7 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

За истязание племянника осужден житель Тюменской области

Происшествия, 16:41 06 февраля 2021

Следственный комитет Тюменской области | Фото: Следственный комитет Тюменской области

Три года лишения свободы условно получил житель Исетского района за истязание малолетнего племянника, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

Следствие установило, что за малейшую провинность и плохое поведение мужчина систематически наносил побои веревкой и шлангом гостившему у него десятилетнему племяннику.

Суд счел собранные следствием доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора 38-летнему мужчине. Он признан виновным по статье 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего лица).

Напомним, о преступлении в правоохранительные органы сообщила мать мальчика, которая по возвращении сына домой заметила на его теле кровоподтеки и ссадины.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Исетский район , суд

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:41 06.02.2021За истязание племянника осужден житель Тюменской области
13:48 06.02.2021Водитель иномарки погиб в столкновении с грузовиком в Уватском районе
12:12 06.02.2021Автомобиль скорой помощи попал в ДТП в Тюмени
11:47 06.02.2021Молодой ялуторовчанин ранил собутыльника ножом