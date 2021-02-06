За истязание племянника осужден житель Тюменской области
Три года лишения свободы условно получил житель Исетского района за истязание малолетнего племянника, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.
Следствие установило, что за малейшую провинность и плохое поведение мужчина систематически наносил побои веревкой и шлангом гостившему у него десятилетнему племяннику.
Суд счел собранные следствием доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора 38-летнему мужчине. Он признан виновным по статье 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего лица).
Напомним, о преступлении в правоохранительные органы сообщила мать мальчика, которая по возвращении сына домой заметила на его теле кровоподтеки и ссадины.