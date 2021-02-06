За истязание племянника осужден житель Тюменской области

| Фото: Следственный комитет Тюменской области | Фото: Следственный комитет Тюменской области

Три года лишения свободы условно получил житель Исетского района за истязание малолетнего племянника, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

Следствие установило, что за малейшую провинность и плохое поведение мужчина систематически наносил побои веревкой и шлангом гостившему у него десятилетнему племяннику.

Суд счел собранные следствием доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора 38-летнему мужчине. Он признан виновным по статье 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего лица).

Напомним, о преступлении в правоохранительные органы сообщила мать мальчика, которая по возвращении сына домой заметила на его теле кровоподтеки и ссадины.