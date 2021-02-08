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Житель Тюменского района ударил ножом назойливого гостя

Происшествия, 10:32 08 февраля 2021

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Подозреваемого в причинении легкого вреда здоровью задержали полицейские, сообщает отдел УМВД Тюменского района. О 22-летнем пациенте с ножевым ранением правоохранителям сообщили сотрудники медицинского учреждения.

Участковый уполномоченный задержал 44-летнего жителя с. Каменка. К нему в день происшествия пострадавший приехал в гости в компании со знакомым. Компания распивала алкогольные напитки.

В ходе застолья возник конфликт и подозреваемый попросил гостя покинуть его дом, но тот отказался. Хозяин схватил нож и нанес потерпевшему удар в спину.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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# уголовное дело

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