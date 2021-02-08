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Культивирование конопли может обойтись югорчанину в 10 лет колонии

Происшествия, 11:00 08 февраля 2021

пресс-служба УМВД России по ХМАО – Югре | Фото: пресс-служба УМВД России по ХМАО – Югре

Более 2 кг конопли изъяли сотрудники УНК УМВД России по Югре совместно с коллегами из МО МВД России "Нижневартовский" во время оперативно-розыскного мероприятия, задержан гражданин 1977 года рождения, сообщает ведомство.

Так, в ходе осмотра дачного дома, в котором проживает мужчина, а также нежилого помещения, расположенного на садовом участке, полицейские обнаружили растительное вещество в высушенном виде.

Согласно экспертному исследованию представленные части растения содержат наркотическое средство "тетрагидроканнабинол" и являются частями конопли. В ходе обысков также изъяты горшки с грунтом, семена и удобрения.

пресс-служба УМВД России по ХМАО - Югре | Фото: пресс-служба УМВД России по ХМАО - Югре

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ за хранение наркотических средств. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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