Всероссийская перепись населения пройдет в сентябре 2021 года

| Фото: strana2020.ru | Фото: strana2020.ru

Всероссийская перепись населения пройдет в сентябре 2021 года. Такое решение принято правительством РФ с целью не помешать текущему улучшению эпидемиологической ситуации в стране и гарантировать безопасность всех участников, сообщает Росстат.

Новые сроки позволят остаться в рамках раунда переписей, рекомендованного ООН.

"Мы видим, что идет улучшение по всем показателям: заболеваемость и смертность падают, но мы не знаем, как дальше будет складываться ситуация с коронавирусом, - пояснил заместитель руководителя Росстата Павел Смелов. - Нужно, чтобы сформировался коллективный иммунитет. И чтобы одно из ключевых статистических событий десятилетия — Всероссийская перепись населения — не омрачилось и принесло только пользу, было принято решение сдвинуть сроки переписи на более поздний период".

Ранее об изменении сроков переписи населения из-за эпидемиологической обстановки заявляли статистические службы США, Аргентины, Бразилии, Эквадора, Киргизии и некоторых других стран.

Изначально основной этап Всероссийской переписи населения планировалось провести с 1 по 31 октября 2020 года, а перепись в труднодоступных районах — с 1 апреля по 20 декабря. Однако, ее перенесли в связи с пандемией коронавируса.