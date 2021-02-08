В Тюменской области создадут логотип и слоган предстоящих выборов 2021 года

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В Тюменской области стартовал конкурс на лучшие логотип, слоган и макет приглашения на парламентские выборы в 2021 году.

Конкурс, сообщает облизбирком, пройдет с 8 февраля по 31 мая 2021 года в трех номинациях - "Лучший логотип", "Лучший слоган" и "Лучший макет приглашения на выборы" и в двух возрастных группах - среди школьников 7-11 классов, а также среди студентов учебных заведений среднего профессионального и высшего образования.

Конкурсные работы принимает избирательная комиссия Тюменской области до 31 марта 2021 года. Результаты подведут до 30 апреля 2021 года. Награждение призеров пройдет до 31 мая 2021 года.

Избирательная комиссия напоминает, что в сентябре 2021 года в единый день голосования планируется проведение выборов депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва. В этот же день пройдут выборы депутатов Тюменской областной думы.