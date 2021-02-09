Первые лесные пожары на юге Тюменской области могут случиться в апреле

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Первые лесные пожары на юге Тюменской области могут случиться в апреле. Таков предварительный прогноз пожарной опасности в лесах России на март-апрель 2021 года, подготовленный ФБУ "Авиалесоохрана".

Разработка прогноза проводилась на установлении взаимосвязи между данными Росгидромета о запасах снежного покрова на март, долгосрочного прогноза погоды и многолетних данных Авиалесоохраны о горимости лесов. Важно отметить, что при равных погодных условиях пожарная опасность разных типов лесов, например, сосняков и ельников, возникает с разной скоростью, что также учитывалось при разработке прогноза, отмечают эксперты.

Прогнозируемый высокий риск возникновения лесных пожаров не означает, что в регионе обязательно возникнет ЧС. Все зависит от соблюдения населением правил пожарной безопасности, ведь 100% пожаров весеннего и осеннего периода возникают по причине человеческого фактора. В летний период к человеческому фактору добавляются грозы.

В 2020 году пожароопасный сезон в Тюменской области был открыт 10 апреля. Особый противопожарный режим был введен в южных районах области с 18 апреля, в северных - Тобольский, Вагайский и Уватский районы - с 25 апреля. В течение пожароопасного сезона 2020 года в лесном фонде Тюменской области ликвидирован 221 лесной пожар на общей площади 1535,51 га, из них четыре лесных пожара площадью 7,83 га ликвидированы в лесах, расположенных на землях обороны и безопасности.

Основной причиной возникновения лесных пожаров стала деятельность человека и нарушение правил пожарной безопасности в лесах. 162 лесных пожара возникло вследствие неосторожного обращения с огнем со стороны местного населения, семь – от перехода огня с земель иных категорий, 10 лесных пожаров перешло из соседнего района, пять – от линейных объектов. Вследствие естественных причин – грозовой активности – произошло 37 лесных пожаров.

Тушение лесных пожаров вела Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов, которая имеет в составе 22 филиала. Согласно сводному плану тушения лесных пожаров были привлечены дополнительные силы и средства пожаротушения ГУ МЧС России по Тюменской области, арендаторов лесных участков, муниципальных образований.