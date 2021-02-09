Роструд назвал самые высокооплачиваемые вакансии января

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Инженеры, механики, машинисты, пилоты, программисты и стоматологи стали самыми высокооплачиваемыми специалистами по данным общероссийской базы вакансий "Работа в России" в январе 2021 года.

Например, высококвалифицированныму инженеру с опытом работы на горных предприятиях, знанием драг и промывочных приборов в Хабаровском крае работодатель готов платить 300 тыс. рублей в месяц. В Калининградской, Челябинской областях, Татарстане, Чукотке и Якутии инженерам обещают зарплату в 200 тыс. рублей.

На такие же суммы могут рассчитывать механики и машинисты буровых и погрузочных машин в Приморском крае, Якутии, Иркутской области. Также нужны механики для работы на суднах в Омской и Сахалинской областях, здесь за месяц можно заработать до 150 тыс. рублей.

Зарплату от 140 тыс. до 250 тыс. предлагают пилотам в Красноярском крае, Якутии и ХМАО-Югре. Среди требований: отличное знание английского языка, большое количество часов налета, опыт пилотирования конкретных моделей.

IT-специалисты могут устроиться за зарплату от 150 до 250 тыс. рублей. Работу предлагают компании Москвы, Санкт-Петербурга, Ульяновской, Нижегородской, Московской, Новосибирской областей, Севастополя, Приморского края.

Много вакансий предлагается и в системе здравоохранения. Зарплату около 100 тыс. рублей предлагают в городских и частных клиниках Свердловской области, Красноярского края, Ямало-Ненецкого автономного округа, Воронежской области, Камчатского края, ХМАО и Якутии.