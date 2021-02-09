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Тюменские ученые работают над ноу-хау для нейрохирургов

Общество, 18:31 09 февраля 2021

Федеральный центр нейрохирургии Тюмень

В центре перспективных исследований и инновационных разработок (ЦПИИР) Тюменского индустриального университета работают над созданием системы виртуальной реальности для работы с выходными данными магнитно-резонансной томографии (МРТ) и компьютерной томографии (КТ).

Задача ученых, сообщает пресс-служба университета, объединение МРТ и КТ. Специалисты разрабатывают программные решения для медицинской виртуальной и дополненной реальности (VR и AR). Визуализируют медицинские данные в голографическом пространстве и разрабатывают функции для их редактирования и обработки.

Тюменская разработка, по словам проректора по научной и инновационной деятельности Павла Евтина, будет отличаться от зарубежных аналогов, которые применяются сегодня, тем, что в постоянно режиме сможет осуществлять мониторинг, и подавать соответствующие сигналы.

Уже этой весной будет готов прототип программы, которая поможет специалистам Федерального центра нейрохирургии работать более оперативно и эффективно.

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# медакадемия , Павел Евтин , разработка , Федеральный центр нейрохирургии

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