Тюменские ученые работают над ноу-хау для нейрохирургов

Федеральный центр нейрохирургии Тюмень Федеральный центр нейрохирургии Тюмень

В центре перспективных исследований и инновационных разработок (ЦПИИР) Тюменского индустриального университета работают над созданием системы виртуальной реальности для работы с выходными данными магнитно-резонансной томографии (МРТ) и компьютерной томографии (КТ).

Задача ученых, сообщает пресс-служба университета, объединение МРТ и КТ. Специалисты разрабатывают программные решения для медицинской виртуальной и дополненной реальности (VR и AR). Визуализируют медицинские данные в голографическом пространстве и разрабатывают функции для их редактирования и обработки.

Тюменская разработка, по словам проректора по научной и инновационной деятельности Павла Евтина, будет отличаться от зарубежных аналогов, которые применяются сегодня, тем, что в постоянно режиме сможет осуществлять мониторинг, и подавать соответствующие сигналы.

Уже этой весной будет готов прототип программы, которая поможет специалистам Федерального центра нейрохирургии работать более оперативно и эффективно.