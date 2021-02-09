Ямальские олени привыкают к содержанию за изгородью

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Проект по развитию изгородного оленеводства на Ямале развивается успешно. Это отметили специалисты департамента агропромышленного комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа и ГКУ "Научного центра изучения Арктики", которые посетили фермерское хозяйство Владимира Слепушкина в Надымском районе.

В феврале 2020 года оленевод перегнал около 400 голов оленей с территории Ямальского района в таежную зону Надымского – в изгородь. Ограждение протяженностью 40 км установили на участке с хорошей кормовой базой, расположенном в 30 км севернее поселка Лонгъюган.

Тогда, сообщается на сайте правительства Ямала, началась практическая часть пилотного проекта по развитию изгородного оленеводства, реализуемого на средства окружного гранта в размере 15 млн рублей.

"Сейчас в изгороди почти 500 оленей. Животные чувствуют себя хорошо, процесс адаптации происходит спокойно и равномерно. Оленеводы, участвующие в проекте, нацелены на дальнейшее увеличение поголовья", - отметил специалист отдела развития сельского хозяйства департамента АПК Александр Быков.

Все этапы жизненного цикла животных контролируют ученые Научного центра изучения Арктики. Эксперты наблюдают за процессом адаптации оленей к новым условиям ограниченной территории выпаса, изучают систему использования пастбищ, анализируют происходящие изменения растительного покрова на огороженном участке. Результаты исследований лягут в основу решения о целесообразности дальнейшего внедрения изгородного оленеводства в автономном округе.

Ягельники на Ямале, по оценке специалистов, могут прокормить почти вдвое меньше оленей, чем на них выпасается. Разгрузить тундру поможет лес. В 2019 году округ впервые выделил два гранта по 15 млн рублей на на развитие оленеводства изгородного содержания. Второй проект сейчас реализует община "Сядэй-Яхинская" на юге Тазовского района.

Эти проекты важны для дальнейшего развития оленеводства в регионе. Кормовые ресурсы оленьих пастбищ сегодня ограничены, и проекты по изгородному содержанию животных помогут изучить возможности адаптации северных оленей к условиям изгороди, к искусственной подкормке.