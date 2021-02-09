  • 9 февраля 20219.02.2021вторник
  • В Тюмени -23..-25 С 4 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Ямальские олени привыкают к содержанию за изгородью

Общество, 18:48 09 февраля 2021

www.yanao.ru

Проект по развитию изгородного оленеводства на Ямале развивается успешно. Это отметили специалисты департамента агропромышленного комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа и ГКУ "Научного центра изучения Арктики", которые посетили фермерское хозяйство Владимира Слепушкина в Надымском районе.

В феврале 2020 года оленевод перегнал около 400 голов оленей с территории Ямальского района в таежную зону Надымского – в изгородь. Ограждение протяженностью 40 км установили на участке с хорошей кормовой базой, расположенном в 30 км севернее поселка Лонгъюган.

Тогда, сообщается на сайте правительства Ямала, началась практическая часть пилотного проекта по развитию изгородного оленеводства, реализуемого на средства окружного гранта в размере 15 млн рублей.

"Сейчас в изгороди почти 500 оленей. Животные чувствуют себя хорошо, процесс адаптации происходит спокойно и равномерно. Оленеводы, участвующие в проекте, нацелены на дальнейшее увеличение поголовья", - отметил специалист отдела развития сельского хозяйства департамента АПК Александр Быков.

Все этапы жизненного цикла животных контролируют ученые Научного центра изучения Арктики. Эксперты наблюдают за процессом адаптации оленей к новым условиям ограниченной территории выпаса, изучают систему использования пастбищ, анализируют происходящие изменения растительного покрова на огороженном участке. Результаты исследований лягут в основу решения о целесообразности дальнейшего внедрения изгородного оленеводства в автономном округе.

Ягельники на Ямале, по оценке специалистов, могут прокормить почти вдвое меньше оленей, чем на них выпасается. Разгрузить тундру поможет лес. В 2019 году округ впервые выделил два гранта по 15 млн рублей на на развитие оленеводства изгородного содержания. Второй проект сейчас реализует община "Сядэй-Яхинская" на юге Тазовского района.

Эти проекты важны для дальнейшего развития оленеводства в регионе. Кормовые ресурсы оленьих пастбищ сегодня ограничены, и проекты по изгородному содержанию животных помогут изучить возможности адаптации северных оленей к условиям изгороди, к искусственной подкормке.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Александр Быков , АПК , олени , Ямал

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:10 09.02.2021МФЦ: для тюменцев услуга по регистрации прав на недвижимое имущество стала доступнее
18:48 09.02.2021Ямальские олени привыкают к содержанию за изгородью
18:39 09.02.2021Опрос о формировании инклюзивной среды в детских лагерях запустили в ОП РФ
18:31 09.02.2021Тюменские ученые работают над ноу-хау для нейрохирургов