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В Салехарде владелец магазина завысил цены на продукты на 286%

Происшествия, 12:12 10 февраля 2021

minpromtorg.gov.ru

Владелец магазина в Салехарде завысил цены на молоко, муку, сливочное масло, крупы и овощи на 286%, сообщает прокуратура ЯНАО.

В ведомстве уточнили, что прокуратура города проверила соблюдение требований законодательства о ценообразовании на продукты питания в магазинах "Юбилейный-Гастроном", "Евросмак", "Фрукты-Овощи", "Арго", "Авангард". В ходе надворных мероприятий в магазине "Юбилейный-Гастроном" установлен факт завышения практически в три раза цен на молоко, муку, сливочное масло, крупы и овощи (286 %).

Прокурор в отношении индивидуального предпринимателя, являющегося собственником магазина, возбудил административное дело по ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ (нарушение порядка ценообразования).

Коммерсанту назначен штраф в размере 50 тыс. рублей.

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# продукты , прокуратура , штраф

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