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Омича за сбыт 2 кг наркотиков в Тюмени отправили в колонию

Происшествия, 18:00 10 февраля 2021

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Восемь лет колонии строгого режима получил омич за покушение на сбыт более двух килограмм наркотиков в Тюмени. Амфетамин молодой человек приобрел в Москве через тайник, сообщает прокуратура Тюменской области.

Ночью 8 августа 2020 года автомобиль Mitsubishi Lancer с московскими номерами, в котором омич ехал в качестве пассажира, был остановлен на посту ДПС в Тюменском районе.

Амфетамин был обнаружен и изъят. Еще 200 гр. запрещенного вещества было изъято на съемной квартире наркодельца в Омске. Суд назначил омичу восемь лет лишения свободы.

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# наркотики , суд , уголовное дело

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