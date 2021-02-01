Омича за сбыт 2 кг наркотиков в Тюмени отправили в колонию

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Восемь лет колонии строгого режима получил омич за покушение на сбыт более двух килограмм наркотиков в Тюмени. Амфетамин молодой человек приобрел в Москве через тайник, сообщает прокуратура Тюменской области.

Ночью 8 августа 2020 года автомобиль Mitsubishi Lancer с московскими номерами, в котором омич ехал в качестве пассажира, был остановлен на посту ДПС в Тюменском районе.

Амфетамин был обнаружен и изъят. Еще 200 гр. запрещенного вещества было изъято на съемной квартире наркодельца в Омске. Суд назначил омичу восемь лет лишения свободы.