440 юных ямальцев отдохнут весной в тюменских детских лагерях
| Фото: "Алые паруса" ВКонтакте
440 ямальских ребят смогут провести весенние каникулы в лагерях Тюменской области, а также отправиться по межрегиональному туристическому маршруту, сообщает правительство ЯНАО.
С 22 по 28 марта юных северян ждут в "Олимпийской ребячке", "Алых парусах" и "Серебряном бору". Путевку оплатит бюджет округа, билеты на отдых и обратно покупают родители.
Межрегиональный туристический маршрут пройдет по достопримечательностям Тюмени, Тобольска и Когалыма.
Регистрация на весенний отдых открыта здесь.