440 юных ямальцев отдохнут весной в тюменских детских лагерях

| Фото: "Алые паруса" ВКонтакте | Фото: "Алые паруса" ВКонтакте

440 ямальских ребят смогут провести весенние каникулы в лагерях Тюменской области, а также отправиться по межрегиональному туристическому маршруту, сообщает правительство ЯНАО.

С 22 по 28 марта юных северян ждут в "Олимпийской ребячке", "Алых парусах" и "Серебряном бору". Путевку оплатит бюджет округа, билеты на отдых и обратно покупают родители.

Межрегиональный туристический маршрут пройдет по достопримечательностям Тюмени, Тобольска и Когалыма.

Регистрация на весенний отдых открыта здесь.