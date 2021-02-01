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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

440 юных ямальцев отдохнут весной в тюменских детских лагерях

Общество, 11:27 11 февраля 2021

"Алые паруса" ВКонтакте | Фото: "Алые паруса" ВКонтакте

440 ямальских ребят смогут провести весенние каникулы в лагерях Тюменской области, а также отправиться по межрегиональному туристическому маршруту, сообщает правительство ЯНАО.

С 22 по 28 марта юных северян ждут в "Олимпийской ребячке", "Алых парусах" и "Серебряном бору". Путевку оплатит бюджет округа, билеты на отдых и обратно покупают родители.

Межрегиональный туристический маршрут пройдет по достопримечательностям Тюмени, Тобольска и Когалыма.

Регистрация на весенний отдых открыта здесь.

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# детские лагеря

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