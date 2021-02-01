Продолжается прием заявок на национальную премию "Хрустальный компас"

| Фото: Росмолодежь | Фото: Росмолодежь

Заявочная кампания на соискание национальной премии "Хрустальный компас" продолжается на официальном сайте премии, сообщает "Росмолодежь".

Прислать свои проекты могут отечественные и зарубежные общественные организации, научные и образовательные учреждения, творческие союзы, предприятия различных сфер, а также независимые инициативные группы, общественные деятели и частные лица.

Победители традиционно будут определяться в 11 номинациях: научное достижение, экспедиция и путешествие, просвещение, издание, лучший социально-информационный проект, фоторабота, лучший региональный проект.

Заявочная кампания завершится 20 февраля. Все присланные проекты будут рассмотрены членами экспертного совета премии на квалификационном отборе.

Национальная премия "Хрустальный компас" вручается с 2012 года. Она призвана найти и показать лучшие современные достижения и практические проекты, направленные на сохранение природного и историко-культурного богатства, показать ориентиры развития государства и общества, основываясь на лучших современных достижениях.