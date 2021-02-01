Тюменские врачи успешно удалили иркутянке сложную опухоль головного мозга

| Фото: Федеральный центр нейрохирургии ВКонтакте | Фото: Федеральный центр нейрохирургии ВКонтакте

Опухоль в сложном участке головного мозга удалили студентке из Иркутска врачи Федерального центра нейрохирургии в Тюмени, сообщает лечебное учреждение.

Об опухоли Екатерина Темникова узнала после МРТ, когда у нее ухудшилось зрение. После обследования в клиниках Улан-Удэ и Иркутска врачи предположили, что на месте сделать операцию будет сложно. Она требует высокотехнологичного обеспечения и большого опыта хирургической бригады, чем обладают лишь несколько медицинских центров страны. Кате посоветовали ехать на лечение в Федеральный центр нейрохирургии в Тюмень.

"Мой брат - сосудистый хирург, поэтому он сразу сказал, что надо в Тюмень, к профессору Суфианову Альберту Акрамовичу, там сделают все возможное, - рассказала мама девушки Наталья. - Встретили нас спокойно, приветливо, никаких лишних манипуляций и ожидания со стороны медперсонала. Как в семью попали".

По словам заведующего нейроонкологическим отделением Галея Тазетдинова, ситуация осложнялась гидроцефалией у пациентки, повышенным скоплением цереброспинальной жидкости в ликворной системе головного мозга.

После операции состояние Екатерины значительно улучшилось: восстановилось зрение, исчезли шаткость в походке и мучающие ее головные боли. Девушка ждет результаты анализов.