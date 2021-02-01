В Тобольском районе контролируют качество зимников

администрации Тобольского района администрации Тобольского района

Шесть зимников через реки Носка, Иземетка, Алымка, Топкинбашская контролируют инспекторы ГИМС, представители власти, сообщает администрация Тобольского района.

По словам заместителя главы Марата Бакиева, дороги вычищены, жители на личных машинах и спецтранспорт могут двигаться по ним без затруднений. Общая протяженность зимних трасс - 382 километра. Везде установлены дорожные знаки, в районе ледовых переправ - КПП с дежурным.

КПП имеются на переправах в районе деревень Носкинская, Иземеть, Топкинская, Топкинбашева, сел Ачиры и Лайтамак.

По временным дорогам движется спецтранспорт, доставляют продовольствие, жители населенных пунктов Заболотья выезжают в город и соседние сёла.