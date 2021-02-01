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В Тюмени на улице Эрьве мужчина выпал с двенадцатого этажа

Происшествия, 11:28 12 февраля 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мужчину без признаков жизни нашли около дома №12/1 по ул. Эрвье в Тюмени 11 февраля. По предварительным данным, он выпал с балкона.

Тело 41-летнего мужчины было обнаружено в 15 часов 49 минут.

"По предварительной версии, смерть наступила в результате падения с балкона квартиры, расположенной на 12 этаже", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" пресс-секретарь городского управления МВД Мария Новопашина.

Обстоятельства и причины случившегося выясняют следователи.

Инна Пахомова

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# падение с высоты , УМВД России по Тюменской области

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