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При пожаре в Тобольском районе удалось спасти мальчика, его две сестры скончались

Происшествия, 11:47 12 февраля 2021

СУ СК РФ по Тюменской области

Уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам" возбудили следователи регионального следкома. Тела 20-летней девушки и ее четырехлетней сестры были обнаружены после пожара в частном доме в дер. Вармахли Тобольского района 11 февраля.

Очевидцам происшествия удалось спасти их брата.

По информации следкома, установлено, что в ночь трагедии сестры и их брат были дома одни, а мать находилась на работе. Ночью соседи увидели в доме огонь и прибежали на помощь. Спасти удалось только мальчика, так как он спал ближе к входной двери, сестры находились в другой комнате, которая была охвачена огнем.

Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия, допросили свидетелей, назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы.

Криминалисты главного управления криминалистики СК России проводят дополнительный осмотр места происшествия, в ходе которого детально изучат предполагаемый очаг пожара.

Организованы следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

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# гибель детей , пожар , уголовное дело

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